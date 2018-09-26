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Матвиенко поручила комитету СФ по соцполитике заняться проблемами на туристическом рынке

По словам спикера Совфеда, в разгар отпусков пострадали более 30 тысяч россиян, такие ситуации необходимо исключить

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду дала поручение комитету палаты по социальной политике изучить проблемы туристического рынка с тем, чтобы защитить российских граждан.

"В разгар отпусков опять возникли проблемы на туристическом рынке. Пострадали более 30 тысяч наших граждан", - указала спикер, открывая осеннюю сессию.

"Прошу комитет по социальной политике предметно заняться этим вопросом. Нужно разобраться, что еще необходимо сделать для того, чтобы в принципе исключить такие ситуации и защитить наших граждан", - сказала она.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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