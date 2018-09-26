Российские авиакомпании в августе увеличили перевозки пассажиров на 8,2%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские авиакомпании в августе 2018 года увеличили перевозки пассажиров на 8,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 13 млн человек, свидетельствуют уточненные данные Росавиации.

По итогам августа пассажирооборот российских авиакомпаний также увеличился на 8,2%, до 31,63 млрд пассажирокилометров, процент занятости кресел вырос на 1,2 процентного пункта, до 91,1%, добавили в Росавиации.

По итогам января - августа текущего года перевозки пассажиров показали рост на 10%, до почти 77,3 млн человек, пассажирооборот возрос на 9,9%, до 190,34 млрд пассажирокилометров, процент занятости кресел стал больше на 0,6 процентного пункта и достиг 84,3%.

За восемь месяцев перевозки "Аэрофлота" выросли на 7,7%, до 23,47 млн человек, авиакомпании "Сибирь" - на 17,9%, до 7,77 млн, авиакомпании "Россия" - снизились на 0,1%, до 7,76 млн пассажиров. "Уральские авиалинии" за это же время нарастили перевозки на 15,1%, до 6,02 млн человек, Utair - на 4,2%, до 5,01 млн пассажиров.