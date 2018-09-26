Козак поручил изучить возможность снижения отбора проектов для модернизации до 3 ГВт

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам совещания по вопросам развития черной металлургии поручил Минэнерго, Минпромторгу и Минэкономразвития с участием ассоциации "Русская сталь" проработать возможность снижения в 2018 году объема отбора мощности для включения в программу модернизации до 3 ГВт. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Козака.

"Минэнерго, Минпромторгу, Минэкономразвития в рамках подготовки проекта постановления правительства, направленного на внедрение механизмов привлечения инвестиций в модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики, дополнительно с участием ассоциации "Русская сталь" проработать вопросы проведения в 2018 году только однолетних отборов с совокупным объемом до 3 ГВт", - сказал он.

О результатах должно быть доложено в правительство до 28 сентября.

Ранее сообщалось, что первый отбор проектов для включения в программу модернизации (за исключением проектов на Дальнем Востоке) планируется провести в ноябре этого года. Ввод объектов, отобранных в программу в этом году, должен быть осуществлен в 2022-2024 годах. Суммарная мощность проектов, отобранных в этом году в программу должна составить 11 ГВт.

Просьбы о доработке

Ранее ассоциация "Русская сталь", возглавляемая основным владельцем НЛМК Владимиром Лисиным, обратила внимание вице-премьера на то, что проект программы модернизации тепловой генерации не учитывает ни одно из предложений металлургических компаний, несмотря на то, что на эту отрасль ложится основная финансовая нагрузка из-за больших объемов потребления электроэнергии и мощности. Ассоциация в документах к совещанию с Козаком о развитии черной металлургии (текст документов есть в распоряжении ТАСС) обращала внимание на необходимость доработать программу в части объема проектов и пересмотра механизмов финансирования с упором на рыночные механизмы.

О предлагаемых мерах по доработке проекта сообщала ТАСС и ОК "Русал", предложившая в 2018 году провести отбор мощности с поставкой только в 2022 году, а не на 2022-2024 годах, как предлагает Минэнерго, общим объемом всего 1,5 ГВт. Эта мера, по мнению компании, позволит скорректировать механизм дальнейшего отбора проектов в программу модернизации.

О программе модернизации

Минэнерго по поручению президента разработало проект постановления правительства, утверждающий механизм привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электростанций. Документ предусматривает модернизацию до 2035 года порядка 40 ГВт энергомощностей общей стоимостью не более 1,35 трлн рублей. Новая программа модернизации энергомощностей гарантирует энергетикам возврат инвестиций с доходностью, норма которой еще не утверждена, позволяет включить в нее проекты на Дальнем Востоке и предусматривает переход на шестилетний конкурентный отбор мощности с четырехлетнего. Программа уже получила одобрение президента РФ Владимира Путина на президентской комиссии по ТЭК, прошедшей в Кемерово в конце августа.

По оценке Минэнерго, максимальная ценовая нагрузка на потребителей в результате реализации проектов по новой программе составит 200 млрд рублей. При этом на практике эта сумма может быть ниже, так как министерство рассчитывало потенциальные затраты потребителей исходя из того, что генерирующие компании заявят планы по модернизации по верхней границе капитальных затрат. Но оценки крупных потребителей электроэнергии отличаются от оценок ведомств. По данным ассоциации "Русская сталь", модернизация энергомощностей обойдется рынку в 4,4 трлн рублей, НЛМК оценивает ее в почти 5,5 трлн рублей.