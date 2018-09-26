"Ведомости": РЖД хотят сами возить пассажиров в Шереметьево, чтобы окупить новую ветку

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" предлагают взять на себя перевозку пассажиров в аэропорт Шереметьево, чтобы окупить затраты на строительство железнодорожной ветки от южного терминального комплекса аэропорта (терминалы D, E и F) до северного (терминал В) стоимостью в 11,8 млрд руб. Текущий размер платы, которую "Аэроэкспресс" перечисляет за пользование инфраструктурой на шереметьевском направлении, не позволит сделать проект рентабельным, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на презентацию РЖД.

"Если плату не поднимать, РЖД готова сама стать перевозчиком пассажиров в "Шереметьево", - говорится в публикации.

В качестве другого варианта РЖД предлагают увеличить размер инфраструктурного платежа в 4,3 раза. Это позволит РЖД получить за время эксплуатации путей, которое составляет 30 лет, 50 млрд руб. операционной прибыли, а "Аэроэкспрессу" - 33 млрд руб. Если же платеж оставить на прежнем уровне, РЖД получили бы за 30 лет операционный убыток в 6,3 млрд руб., а "Аэроэкспресс" - 90 млрд руб. операционной прибыли, приводит издание подсчеты перевозчика.

Однако в случае увеличения инфраструктурного платежа, цена билета на "Аэроэкспресс" к 2021 году вырастет на 143 руб., отмечают "Ведомости". При этом в 2016-2017 годах средняя цена билета составляла около 450 руб.

Представитель РЖД сообщил "Ведомостям", что участники проекта прорабатывают механизмы возврата инвестиций в проект.

Новая железнодорожная ветка может связать центр Москвы с северной зоной аэропорта Шереметьево, где в мае открылся новый терминал внутренних линий B. Его пропускная способность составляет 20 млн пассажиров в год. Сейчас добраться до терминала можно только автомобильным транспортом.