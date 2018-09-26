В Пензенской области приняли закон о сохранении льгот для предпенсионеров

ПЕНЗА, 26 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Пензенской области на внеочередной сессии в среду приняло во втором чтении и окончательной редакции закон о сохранении региональных социальных льгот для мужчин по достижении возраста 60 лет, для женщин - 55 лет, передает корреспондент ТАСС.

"Предлагается принять законопроект во втором чтении и в окончательной редакции <…> Законопроект принят", - сказал по итогам голосования вице-спикер заксобрания Вячеслав Космачев, председательствовавший на внеочередной сессии.

При подготовке законопроекта ко второму чтению были учтены замечания прокуратуры региона и уточнены формулировки в документе.

"Смягчение условий получения мер социальной поддержки коснется льготников из числа ветеранов труда и военной службы, квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения, ветеринарии, культуры, социальной защиты, образования, проживающих в сельской местности. Также законопроектом предлагается сохранить возрастной аспект при предоставлении бесплатной юридической помощи", - сказал на сессии министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин.

На территории Пензенской области проживают 444,5 тыс. пенсионеров, из них 116 тыс. человек ранее воспользовались региональными льготами. Меры социальной поддержки предоставляются в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 330 рублей, компенсации за пользование услугами местной телефонной связи (180 рублей для города и 110 рублей для сельской местности), ежемесячной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50% от величины регионального стандарта их стоимости. Средний совокупный размер всех региональных выплат на одного льготника составляет 1430 рублей.

Ранее спикер заксобрания Валерий Лидин сообщил журналистам, что сохранение действующих в Пензенской области льгот потребует 1,5 млрд рублей в 2019 году.