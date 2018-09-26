Объем выплат вкладчикам Аксонбанка составит 2,7 млрд рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вкладчики костромского Аксонбанка, у которого Банк России 17 сентября 2018 года отозвал лицензию, могут обратиться за выплатой страхового возмещения на общую сумму 2,7 млрд рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Что делать, если у банка отозвали лицензию

Всего в реестре около 8,1 тыс. вкладчиков. Из них 520 вкладчиков имеют счета для предпринимательской деятельности на сумму 28,6 млн рублей, уточняет АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться с 27 сентября через Сбербанк, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.

Одной из причин отзыва лицензии у Аксонбанка стала его бизнес-модель, которая носила выраженный кэптивный характер - основным направлением деятельности банка являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом его собственника. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.

По величине активов на 1 сентября банк занимал 285-е место в банковской системе РФ.