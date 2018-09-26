Профсоюз РАН предложил доработать бюджет нацпроекта "Наука"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Профсоюз работников Российской академии наук (РАН) предложил доработать бюджет нацпроекта "Наука", так как его нынешняя редакция не позволит выполнить поставленные задачи, в том числе по попаданию России в топ-5 научных стран мира к 2024 году. Соответствующее письмо направлено помощнику президента РФ, ответственному секретарю Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам Андрею Белоусову, сообщается в среду на сайте РАН.

Ранее сообщалось, что правительство России намерено выделить на нацпроект "Наука" 540 млрд рублей до 2024 года.

"Запланированные на национальный проект по науке финансовые ресурсы совершенно недостаточны для достижения этой цели (попадания России в топ-5 научных стран мира к 2024 году - прим. ТАСС) <...> Необходима серьезная переработка обсуждаемого национального проекта по науке. Для вывода нашей страны в пятерку стран-лидеров необходимы масштабные вложения средств в материально-техническое перевооружение нескольких сотен ведущих научных организаций и организаций высшего образования, проводящих научные исследования", - говорится в обращении.

В профсоюзе отметили, что основной целью майского указа президента в области науки стало вхождение к 2024 году России в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, соответствующих приоритетам и научно-технологического развития страны. По оценкам работников РАН, для достижения этой цели финансирование фундаментальных исследований из бюджета должно быть увеличено к 2024 году до 0,3% ВВП. При этом, чтобы получить результаты к 2024 году, серьезное увеличение финансирования должно начаться уже в ближайшие годы.

"Коренным недостатком имеющегося паспорта национального проекта по науке является игнорирование базы существования научных организаций - средств государственного задания. Без серьезного увеличения объема выделяемых на государственное задание средств невозможно существенное увеличение штатной численности научных сотрудников, без которого, как показывает мировой опыт, немыслим устойчивый и серьезный рост числа публикаций", - отмечается в письме.

Согласно оценкам РАН, для выполнения поставленных целей штатная численность исследователей должна увеличиться за шесть лет на 20-30%. Также профсоюз призывает устранить дисбаланс в распределении финансирования и оплате труда научных сотрудников в зависимости от регионов. Как сообщалось ранее, зарплаты ученых в регионах и Москве могут отличаться втрое. Если ситуацию не изменить, то будет усиливаться "утечка мозгов" из многих регионов в столицу и за рубеж, считают в РАН.

О национальном проекте "Наука"

Нацпроект "Наука" включает в себя три федеральных проекта. В рамках одного из них - "Развитие научной и научно-производственной кооперации", за который в Минобрнауки отвечает первый заместитель министра Григорий Трубников, с 2019 по 2021 год должны создаваться ежегодно по пять научно-образовательных центров (НОЦ). Помимо НОЦ, необходимо сформировать 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы, обеспечивающих формирование инновационных решений в области "сквозных технологий".

Согласно проекту бюджета на 2019-2021 годы, бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации нацпроекта "Наука" запланированы в 2019 году в объеме 34 млрд 264,2 млн рублей, в 2020 году - 40 млрд 413,9 млн рублей, в 2021 году - 52 млрд 136,4 млн рублей. Всего за шесть лет в проект правительство РФ намерено вложить 540 млрд рублей.