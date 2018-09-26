Поправки Путина к пенсионному законопроекту поддержали все фракции Госдумы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Поправки президента РФ Владимира Путина к законопроекту об изменении параметров пенсионной системы поддержали все фракции Госдумы. Об этом заявил в среду журналистам вице-спикер нижней палаты, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Президентские поправки были поддержаны представителями всех политических фракций, находящихся в Госдуме: 385 голосов за, ни воздержавшихся, ни голосов против не было", - подчеркнул политик. "Это говорит о том, что те предложения, которые были направлены президентом к правительственному варианту законопроекта, смягчающие плавное повышение пенсионного возраста в нашей стране, поддержаны без исключения всеми фракциями", - добавил он. Неверов напомнил, что в поправках президента "четко установлено: выход женщин на пенсию в 60 лет, выход на пенсию мужчин в 65 лет".

"Что очень важно, консолидировано всеми фракциями без исключения, также всеми голосами только за (никто не голосовал ни против и не воздержался) поддержана и ратификация конвенции Международной организации труда (415 голосов за), и вопросы диспансеризации лиц предпенсионного возраста (419 голосов за)", - отметил глава фракции.

Во фракции коммунистов ТАСС подтвердили, что голосовали за предложения президента по корректировке пенсионного законопроекта. "Голосовали [за них], исходя из того, что поправки в целом улучшают текст, - сказал глава пресс-службы КПРФ, депутат Александр Ющенко. - Но мы в любом случае против [пенсионного] закона".

"Исходя из того, что они [президентские поправки] улучшают первый вариант текста, мы их поддержали. Но мы выступаем резко против принятия закона в окончательном чтении", - в свою очередь сообщил ТАСС зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.