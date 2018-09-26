Си Цзиньпин: мировой протекционизм заставляет Китай полагаться только на свои силы

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что глобальные тенденции к укреплению политики унилатерализма и протекционизма заставляют Китай полагаться только на собственные силы.
"На международной арене становится все сложнее получить передовые и ключевые технологии. Унилатерализм и протекционизм усиливаются, что заставляет нас следовать по пути возрождения, опираясь на собственные силы", - сказал он в среду во время осмотра одного из предприятий в городе Цицикар (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).
"Китай является страной с населением около 1,4 млрд человек, державой с территорией в 9,6 млн кв. км. В сфере продовольствия, в реальной экономике и производстве необходимо полагаться на себя", - резюмировал Си Цзиньпин, слова которого приводит газета "Жэньминь жибао".