"Татнефть" планирует увеличить добычу нефти к 2030 году на 33% - до 38,4 млн тонн

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Татнефть" планирует увеличить добычу нефти к 2030 году на 33% по отношению к уровню 2017 года - до 38,4 млн т, следует из обновленной стратегии компании, утвержденной на совете директоров.

Из этого объема 31,4 млн тонн придется на традиционные ресурсы, расположенные в Татарстане, остальные объемы - это сверхвязкая нефть и добыча вне территории республики.

"Татнефть" в 2017 году добыла 28,9 млн тонн нефти против 28,7 млн т в 2016 году.

Капитализация компании должна к этому сроку увеличиться до $36 млрд по базовому сценарию, что на 49% превышает уровень 2018 года. При сценарии низких цен на углеводороды стоимость компании увеличится до $31 млрд, отмечается в стратегии, при высоких ценах - до $50 млрд.

"Татнефть" в период с 2019 по 2030 годы планирует инвестиции в объеме 1,16 трлн рублей. При этом инвестиции в геологоразведку и добычу ожидаются в объеме 799 млрд рублей.

Также компания планирует довести показатель EBITDA к 2030 году до 519 млрд рублей, что в 2,8 раза больше уровня 2017 года. Денежный поток к этому сроку должен вырасти до 430 млрд рублей.

Ранее компания оценивала номинальные инвестиции в период с 2016 по 2025 год в 367 млрд рублей.

Объем переработки нефти планируется увеличить до 14,8 млн тонн (в 2017 году - 8,2 млн т). Инвестиции в переработку планируются в объеме 164 млрд рублей в период до 2030 года.

"Татнефть" работает в Татарстане, Самарской, Оренбургской, Ульяновской областях, Ненецком автономном округе и Калмыкии. На долю компании приходится около 8% нефтедобычи в стране и свыше 80% нефтедобычи в Татарстане.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 36% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 25,75% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 34% акций, среди них нет владельцев более 5% уставного капитала.