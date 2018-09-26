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Вице-премьер Акимов возглавит президиум правкомиссии по цифровому развитию и IT

Главной задачей комиссии является выработка решений в области цифрового развития с учетом проработки многоплановых отраслевых задач наиболее широким числом участников и экспертов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, а также президиума этой комиссии. Распоряжение от 24 сентября опубликовано на официальном портале правовой информации.

Комиссия была создана в начале сентября на базе ранее действовавших в этой области государственных координационных органов. В соответствующем документе от 10 сентября отмечалось, что ее возглавит глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Согласно новому документу, вице-премьер Максим Акимов назначен заместителем председателя комиссии, а также председателем ее президиума.

Всего в состав комиссии вошли 27 человек, в том числе главы Минюста, Минобразования, Минпросвещения, Минпромторга, Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минздрава, Минтруда. Также в комиссии помощник президента России Андрей Белоусов, глава ФАС РФ Игорь Артемьев, руководитель ФТС Михаил Мишустин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, глава Счётной палаты Алексей Кудрин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Президиум правкомиссии состоит из 25 человек, он представлен в основном на уровне заместителей глав заинтересованных ведомств и представителей профильных организаций.

Как сообщалось ранее, основной задачей созданной комиссии является выработка решений в области цифрового развития с учетом проработки многоплановых отраслевых задач наиболее широким числом участников и экспертов. При этом президиум комиссии будет выполнять функции проектного комитета национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичАртемьев, Игорь ЮрьевичСобянин, Сергей СеменовичРоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаБелоусов, Андрей РэмовичКудрин, Алексей ЛеонидовичАкимов, Максим Алексеевич
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