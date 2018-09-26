Вице-премьер Акимов возглавит президиум правкомиссии по цифровому развитию и IT

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, а также президиума этой комиссии. Распоряжение от 24 сентября опубликовано на официальном портале правовой информации.
Комиссия была создана в начале сентября на базе ранее действовавших в этой области государственных координационных органов. В соответствующем документе от 10 сентября отмечалось, что ее возглавит глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Согласно новому документу, вице-премьер Максим Акимов назначен заместителем председателя комиссии, а также председателем ее президиума.
Всего в состав комиссии вошли 27 человек, в том числе главы Минюста, Минобразования, Минпросвещения, Минпромторга, Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минздрава, Минтруда. Также в комиссии помощник президента России Андрей Белоусов, глава ФАС РФ Игорь Артемьев, руководитель ФТС Михаил Мишустин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, глава Счётной палаты Алексей Кудрин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Президиум правкомиссии состоит из 25 человек, он представлен в основном на уровне заместителей глав заинтересованных ведомств и представителей профильных организаций.
Как сообщалось ранее, основной задачей созданной комиссии является выработка решений в области цифрового развития с учетом проработки многоплановых отраслевых задач наиболее широким числом участников и экспертов. При этом президиум комиссии будет выполнять функции проектного комитета национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".