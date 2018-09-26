"Известия": Берлин и Санкт-Петербург свяжет прямое железнодорожное сообщение

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Между Берлином и Санкт-Петербургом организуют прямое железнодорожное сообщение, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство транспорта ФРГ.
Новый маршрут пройдет через Калининград. Будут задействованы уже проложенные ветки на территории Прибалтики и Польши.
В пресс-службе минтранса ФРГ газете рассказали, что предполагается, что поезда будут следовать из Берлина через Франкфурт-на-Одере до границы с Польшей и дальше по направлению к Варшаве.
Калининградская железная дорога (филиал ОАО "РЖД") подтвердила информацию о возобновлении сообщения, однако дату запуска не назвали.