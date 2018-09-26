КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство одобрило упразднение закона о естественных монополиях. Предполагается включить раздел о естественных монополиях в действующий закон о конкуренции с изменением самого понятия "естественные монополии", заявил глава Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) Игорь Артемьев на коллегии ФАС.

"Вы упомянули реформирование закона о естественных монополиях. Я могу доложить, что две недели назад правительство одобрило уничтожение закона, упразднение закона о естественных монополиях. Вместо этого одобрило наш законопроект, когда закон о естественных монополиях, но в очень современном модифицированном виде станет просто частью нашего закона о конкуренции", - сказал он.

"Тем самым мы посылаем мощнейший сигнал рынку о том, что во-первых, будет изменено определение естественных монополий, например, аэропорты и порты уже не будут естественными монополиями у нас. А во-вторых, это будет увязано с общей системой антимонопольного законодательства без привилегий естественным монополиям. То есть мы заканчиваем историю с привилегиями естественных монополий навсегда. И думаю, что в этом году с этой задачей мы можем справиться", - заявил глава ФАС.

Главное понятие

Ранее замглавы ФАС Сергей Пузыревский говорил, что антимонопольная служба предлагает считать естественными монополиями линейные сетевые активы, которые инфраструктурно связаны между собой и которые в условиях конкуренции работать не могут.

В свою очередь, Артемьев заявлял, что его ведомство считает необходимым выделить объективно существующую естественную монополию из компаний, которые объединяют сейчас и монопольную составляющую, и конкурентную, и при этом пользуются привилегиями монополии. Так, одно юридическое лицо должно сохранять монопольную составляющую, поскольку ее невозможно избежать, и считаться естественной монополией. ФАС приводила в качестве примера железнодорожное полотно в ОАО "РЖД" и трубопроводную систему "Газпрома". Другие элементы этих компаний, которые могут конкурировать, следует выделить и отправить в конкурентное поле (это подвижной состав в РЖД или обслуживающие компании "Газпрома").

ФАС также предлагает перестать признавать естественными монополиями компании, которые ведут деятельность в конкурентной среде. Например, порты и аэропорты уже давно конкурируют друг с другом и не могут быть больше естественными монополиями.