Сбербанк запустил мобильного оператора под брендом "СберМобайл"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сбербанк с 26 сентября запустил своего мобильного виртуального оператора под новым брендом - "СберМобайл", до конца года оператор начнет работать в 13 регионах России. Об этом на пресс-конференции сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис.

"После периода тестирования мы запускаем наш проект в области развития коммуникаций в индустриальный режим. И в связи с этим переводим его из временного бренда ("Поговорим" - прим. ТАСС), который мы использовали в период тестирования в постоянный - "СберМобайл", - сказал Хасис. Он отметил, что бренд Сбербанка является высоко узнаваемым, поэтому оператор продолжит работу под новым брендом.

Оператор "Поговорим" начал работать в тестовом режиме в Санкт-Петербурге в августе 2017 года. Соответствующую лицензию подконтрольная Сбербанку компания "Сбербанк-Телеком" получила в августе 2016 года.

Виртуальный мобильный оператор Сбербанка начал подключать новых абонентов в Москве с 1 февраля 2018 года. На первом этапе MVNO-оператор планировал подключить 10 тыс. абонентов в столице и получить обратную связь.

Хасис отметил, что услуги мобильного виртуального оператора Сбербанка с сегодняшнего дня будут доступны для четырех субъектов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. До конца 2018 года к ним присоединятся еще 13 субъектов РФ.

Стабильность связи будет обеспечиваться благодаря сети Tele2, в дальнейшем, возможно использование инфраструктуры других операторов.

"Мы, в целом, открыты к партнерству и надеемся выстроить отношения не только с Tele2, но и с одним - двумя операторами из "большой тройки", один из них уже проявил живой интерес", - отметил Хасис.

Ранее первый зампред Сбербанка говорил ТАСС, что мобильный оператор Сбербанка "Поговорим" с апреля начнет тестировать связь в российских регионах, помимо Москвы и Санкт-Петербурга. По его словам, предполагается экспансия в регионы присутствия Tele2, так как оператор Сбербанка работает на его базе.

Модель MVNO предполагает предоставление услуги связи под собственным брендом, но с использованием инфраструктуры другого оператора. Эта модель позволяет исключить капитальные вложения в строительство собственной сети.