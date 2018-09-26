Как меняется пенсионная система

Госдума в среду, 26 сентября, приняла во втором чтении законопроект об изменении пенсионного законодательства.
Ранее доработать проект предлагали не только сами парламентарии, но и региональные власти, представители бизнеса, общественные организации и профсоюзы. Свои поправки к проекту закона представил и президент России Владимир Путин.
Пенсионный возраст
Главным стало предложенное как раз главой государства изменение возраста выхода на пенсию.
Так, для мужчин пенсионный возраст, как и предлагалось изначально, вырастет с 60 до 65 лет. Для женщин он тоже увеличится на пять лет — с 55 до 60 лет.
Проводить повышение будут поэтапно, а переходный период начнется в 2019 году. И те, кто выходят на пенсию в 2019 — 2020 годах смогут сделать это на полгода раньше.
Предпенсионный возраст
С 55 — женщины, с 60 — мужчины теперь будут считаться предпенсионерами.
Работодатели не смогут их уволить. В противном случае им будет грозить штраф до 200 тыс. рублей. Госдума уже приняла соответствующий законопроект в третьем чтении.
Как объяснила ранее вице-премьер правительства Татьяна Голикова, принятые нормы аналогичны тем, что прописаны в статье 145 УК РФ "Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет".
Кроме того, за предпенсионерами сохранятся нынешние пенсионные льготы.
Диспансеризация
Россияне предпенсионного возраста получат право проходить диспансеризацию в течение двух рабочих дней один раз в год.
Для этого сотрудник должен будет написать заявление и согласовать его с работодателем.
Остальные работающие граждане смогут уходить на диспансеризацию на один день раз в три года.
Пособие по безработице
Также гражданам предпенсионного возраста повысят пособие по безработице. Если они проработали на последнем месте больше полугода, то оно составит:
- в первые три месяца после увольнения — 75% среднемесячного заработка;
- в следующие четыре месяца — 60% среднемесячного заработка;
- в дальнейшем — 45% от такого заработка.
При этом максимальный размер пособия составит 11 280 рублей, и выплачивать его будут один год.
Накопительная пенсия
По инициативе депутатов и сенаторов от "Единой России", россияне смогут получать накопительную часть пенсии уже в нынешнем пенсионном возрасте — с 55 и 60 лет соответственно. Предоставляется возможность единовременной выплаты.
Досрочный выход на пенсию
На три года сокращается стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: с 45 до 42 лет для мужчин и с 40 до 37 лет для женщин.
Также власти сохранили льготы на досрочные пенсии для некоторых групп граждан — госслужащих, "чернобыльцев", жителей Крайнего Севера, многодетных матерей с тремя и более детьми, тех, кто работает на вредном производстве, педагогов и медиков.