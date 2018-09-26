Как меняется пенсионная система

На три года сокращается стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: с 45 до 42 лет для мужчин и с 40 до 37 лет для женщин.

Также власти сохранили льготы на досрочные пенсии для некоторых групп граждан — госслужащих, "чернобыльцев", жителей Крайнего Севера, многодетных матерей с тремя и более детьми, тех, кто работает на вредном производстве, педагогов и медиков.