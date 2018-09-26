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Мутко выступил за усиление роли Минстроя в области строительного контроля

Строительный блок будет усилен, подчеркнул вице-премьер

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Роль Минстроя России в области контроля строительной отрасли должна быть усилена.

Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

"Нам предстоит серьезное усиление роли министерства строительства. Безусловно, блок строительный будет усилен. Второе - мы намерены серьезно сейчас по ценообразованию разобраться. Третье - все, что связано с техрегулированием, и четвертое - вопросы строительного контроля", - перечислил приоритеты развития министерства зампред правительства.

Он подчеркнул важность усиления роли Минстроя в этой области. "Идет строительство Верховного суда в Петербурге. Поручение - разберитесь, а у Минстроя только методические контрольные функции", - пояснил зампред правительства.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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