Мутко выступил за усиление роли Минстроя в области строительного контроля

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Роль Минстроя России в области контроля строительной отрасли должна быть усилена.

Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

"Нам предстоит серьезное усиление роли министерства строительства. Безусловно, блок строительный будет усилен. Второе - мы намерены серьезно сейчас по ценообразованию разобраться. Третье - все, что связано с техрегулированием, и четвертое - вопросы строительного контроля", - перечислил приоритеты развития министерства зампред правительства.

Он подчеркнул важность усиления роли Минстроя в этой области. "Идет строительство Верховного суда в Петербурге. Поручение - разберитесь, а у Минстроя только методические контрольные функции", - пояснил зампред правительства.