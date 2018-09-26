Первый лизинг смартфонов в России будет запущен 1 октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Samsung с 1 октября запускает для российских пользователей программу Samsung Forward, с помощью которой россияне смогут воспользоваться лизингом смартфонов компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Samsung.

В компании предполагают, что программа позволит увеличить число покупателей устройств, а также сократить цикл замены смартфонов Samsung.

Доступными моделями для лизинга на первом этапе станут Samsung Galaxy Note9 и Galaxy S9, S9+, в дальнейшем список доступных моделей, участвующих в программе, будет расширяться.

Стоимость лизинга составит от 3 790 рублей в месяц. После внесения ежемесячного платежа за услугу в течение 12 месяцев, пользователи смогут получить смартфон в собственность.

"Ранее мы уже не раз запускали trade-in на наши смартфоны и эта программа пользуется большим успехом. Поэтому мы ожидаем не меньшего успеха программы, которая предлагает еще более гибкие, выгодные финансовые условия", - прокомментировал запуск Samsung Forward глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.