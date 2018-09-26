Вологодское заксобрание приняло закон о сохранении льгот лицам предпенсионного возраста

ВОЛОГДА, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Вологодской области на заседании в среду большинством голосов приняли закон о сохранении региональных льгот лицам предпенсионного возраста.

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам 29 августа предложил регионам принять меры дополнительной социальной поддержки граждан до их выхода на пенсию в связи с предстоящими пенсионными изменениями.

"Проектом закона области предлагается внести изменения в некоторые региональные законы, направленные на обеспечение сохранения прав лиц старшего возраста - женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет - на получение мер социальной поддержки и налоговых льгот, установленных в действующем законодательстве для лиц пенсионного возраста", - представила законопроект председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина.

Как пояснил председатель областного парламента Андрей Луценко, инициаторами данного законопроекта выступили депутаты фракции "Единая Россия", они разработали поправки в девять областных законов, которые сохраняют все действующие меры поддержки и льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет.

"Среди них - льготы по транспортному налогу, при оплате услуг ЖКХ, для сельской интеллигенции, ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан. Также на прежних условиях будут предоставляться компенсации при оплате взносов за капитальный ремонт для лиц старше 70 и 80 лет", - сказал спикер областного парламента.

В частности, в области сохранили льготы на услуги ЖКХ, ежегодные компенсации при покупке дров и газа для лиц, имеющих звание "Ветеран труда", "Ветеран труда Вологодской области", "Ветеран военной службы". Сохранены льготы по транспортному налогу: представители старшего поколения освобождены от уплаты налога на один из видов транспорта. Работникам сфер образования, медицины, культуры, социальной сферы, а также пенсионерам, живущим на селе и проработавшим в бюджетных учреждениях не менее десяти лет, будет полностью компенсирована плата за жилье, отопление, освещение. Эти граждане также продолжат получать ежегодные компенсации при покупке дров.

Принятый закон вступит в силу с 1 января 2019 года.