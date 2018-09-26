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Пенсионный закон

"Опора России": Госдума пообещала бизнесу дополнительные слушания по пенсионному закону

Представители бизнеса представили кабмину и Думе свой вариант экономического стимулирования предпринимателей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Руководство Государственной думы пообещало бизнес-объединениям провести дополнительные слушания в рамках корректировки пенсионной системы, чтобы проработать экономические стимулы для предпринимателей сохранять рабочие места, а также уточнить применение мер ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Об этом заявил ТАСС глава "Опоры России" Александр Калинин.

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"У нас было совещание в понедельник в Государственной думе и мы, бизнес-объединения, попросили депутатов провести отдельные парламентские слушания по экономическим стимулам для бизнеса. И нам было обещано спикером Государственной думы, что такие слушания пройдут, потому что помимо нынешнего пакета [законопроектов] там, видимо, будет еще несколько пакетов приниматься, уточняющих и конкретизирующих то или иное применение пенсионного законодательства", - сказал Калинин.

Он отметил, что бизнес объединения представили правительству и Государственной думе свой вариант экономического стимулирования предпринимателей.

"Мы считаем, что к этому вопросу надо обязательно вернуться, это поручение президента. И нам на комиссии по пенсионной реформе было четко сказано, что да, Госдума готова провести отдельные слушания по экономическом стимулам для бизнеса по сохранению и созданию рабочих мест для наших граждан предпенсионного возраста. Мы ждем такого слушания в ближайшее время", - отметил Калинин.

Бизнес хочет уточнить применение наказаний за увольнения

Глава "Опоры" отметил, что, помимо стимулов, надо дополнительно обсудить применение предусмотренных в законопроектах мер по привлечению к административной и уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

"Мы говорим о том что должна быть уточнена ответственность. Вот, к примеру, у нас когда она наступает? Мы считаем, что только по решению суда может возбуждаться такое дело. Когда работодатель проиграл трудовой спор в суде", - уточнил он.

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По словам Калинина, бизнес-объединения будут обсуждать данную тему с комитетом Госдумы по законодательству.

Бизнес-омбудмен Борис Титов обратил внимание, что в законопроектах уже смягчили ответственность за увольнение сотрудников. "Госдума приняла закон о запрете увольнения граждан предпенсионного возраста. На самом деле, в тексте закона говорится об уголовной ответственности за незаконное увольнение. А это значит - увольнять можно, но соблюдая все условия, которые и раньше существовали для всех возрастов", - заявил Титов ТАСС.

При этом он также высказался за дальнейшую доработку законопроектов. "Остается претензия к власти - льготы по налогам для предпенсионеров так и не дали", - сказал он.

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Пенсионный законРоссияТитов, Борис Юрьевич
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