Министр нефти Ирана посетит Москву на следующей неделе

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане примет участие в форуме Российская энергетическая неделя, который пройдет в Москве 3-5 октября, следует из программы форума.

Зангане заявлен в сессии, посвященной глобальному газовому рынку 3 октября, на которой, как ожидается, также выступят глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада.

Иран является третьим в ОПЕК производителем нефти, в ноябре ему грозят санкции США, которые запретят его нефтяной экспорт. Зангане выступает против увеличения добычи в рамках Венского соглашения. Такое решение обсуждалось перед последней встречей мониторинга ОПЕК+ в Алжире. Зангане даже отказался принять участие в переговорах. Однако в итоге ОПЕК+ сохранил июньское решение в силе, согласно которому добыча должна вырасти на 1 млн баррелей в сутки.