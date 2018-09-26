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Российская энергетическая неделя

Министр нефти Ирана посетит Москву на следующей неделе

Бижан Намдар Зангане примет участие в сессии, посвященной глобальному газовому рынку, в рамках форума Российская энергетическая неделя

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане примет участие в форуме Российская энергетическая неделя, который пройдет в Москве 3-5 октября, следует из программы форума.

Зангане заявлен в сессии, посвященной глобальному газовому рынку 3 октября, на которой, как ожидается, также выступят глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада.

Иран является третьим в ОПЕК производителем нефти, в ноябре ему грозят санкции США, которые запретят его нефтяной экспорт. Зангане выступает против увеличения добычи в рамках Венского соглашения. Такое решение обсуждалось перед последней встречей мониторинга ОПЕК+ в Алжире. Зангане даже отказался принять участие в переговорах. Однако в итоге ОПЕК+ сохранил июньское решение в силе, согласно которому добыча должна вырасти на 1 млн баррелей в сутки.

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Новак, Александр ВалентиновичИранКатарРоссияРоссийская энергетическая неделя
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