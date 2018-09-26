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Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году

Индексация с начала года составит 1,7%, с середины года - 2,4%
© Владимир Смирнов/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в 2019 году в два этапа - на 1,7% с 1 января и на 2,4% с 1 июля. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

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"Правительство утвердило подход: 1,7% индексация с начала года и 2,4% - с середины года", - сказал он.

В августе Минэкономразвития предлагало проиндексировать тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа: с 1 января - на 1,7%, а с 1 июля - еще на 2,4%. Согласно действующему законодательству, индексация тарифов проводится только с 1 июля, но Минэкономразвития предложило сделать исключение, чтобы синхронизировать корректировку тарифов с повышением НДС до 20% в начале 2019 года. При этом общая индексация тарифов ЖКХ не должна превысить целевой уровень инфляции в 4%.

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