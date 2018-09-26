В Сбербанке заявили, что не закроют "дочку" на Украине

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сбербанк считает единственной разумной тактикой на Украине продолжение деятельности дочернего банка и поиск приемлемого для Нацбанка Украины решения по продаже "дочки", сдача лицензии не рассматривается, сообщил журналистам первый зампред правления госбанка Лев Хасис.

"Для нас единственная разумная тактика на Украине - это продолжать деятельность банка и совместно с НБУ искать решение, как продать наш банк приемлемому НБУ покупателю", - сказал он.

Хасис пояснил, что на Украине очень сложная ситуация и работать российским банкам там непросто. "Тем не менее мы работаем, выполняем все регуляторные нормативы и будем пытаться найти какое-то решение. "Сушить" бизнес с последующей сдачей лицензии, как нам предлагают, мы не хотим, потому что это крайне невыгодно. Кроме того, с учетом введённого на Украине санкционного режима в отношении российских банков, это бесперспективная история", - сказал он.

"Даже если представить себе, что мы прекратили деятельность банка, заплатили бы по всем обязательствам и собрали долги, все равно забрать свои деньги мы не сможем, так как санкции запрещают любые движения денег с Украины в сторону российских банков. Поэтому сдача лицензии не имеет для нас никаких перспектив и поэтому мы такой вариант не очень рассматриваем", - сказал он.

Хасис также заверил, что Сбербанк выполняет все регуляторные нормативы, поэтому его нельзя конфисковать, как это было с Приватбанком.