Средний размер лимитов по кредитным картам в РФ за восемь месяцев сократился на 14,6%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Средний размер лимитов по кредитным картам в январе - августе 2018 года снизился на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 47,1 тыс. рублей против 55,1 тыс. рублей.
Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в организацию.
Значительнее всего средний лимит по кредитным картам сократился у заемщиков старше 65 лет - на 17,7%. У граждан в возрасте от 60 до 65 лет - на 10,1%. "Самые большие лимиты в 2018 году банки устанавливают заемщикам в возрасте от 40 до 49 лет - 54,5 тыс. рублей, а наименьшие - гражданам старше 65 лет (32,1 тыс. руб.)", - отмечается в сообщение организации.
В январе - августе текущего года самый крупный средний лимит по кредитным картам зафиксирован в Москве - 92,5 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге показатель достиг 69,4 тыс. рублей, в Чукотском автономном округе - 67,6 тыс. рублей. Замыкают пятерку Сахалинская область (66 тыс. рублей) и Камчатский край (65,6 тыс. рублей).
Самый низкий уровень среднего размера лимита по кредитным картам установлен в Республике Алтай - 28,9 тыс. рублей. Следом в списке расположились Астраханская, Липецкая, Ивановская области и Алтайский край с показателями 30,4 тыс. рублей, 31,8 тыс. рублей, 32 тыс. рублей и 33,2 тыс. рублей соответственно.
Существеннее всего показатель снизился в августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в Калмыкии (-33,0%), Ненецком автономном округе (-29,7%), Астраханской (-29,5%) и Липецкой (-28,0%) областях, а также в Республике Коми (-25,1%). Рост зафиксирован в Тыве (+10,7%), Камчатском (+9,9%) и Приморском (+7,9%) краях, Еврейской автономной области (+3,4%) и Сахалинской области (+2,7%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер лимита по кредитным картам снизился на 8,4% и 11,4% соответственно.