В ЦБ РФ сообщили о снижении числа жалоб на банки в августе на 7,5%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Число жалоб потребителей на банки в августе 2018 года снизилось по сравнению с июлем на 7,5% и составило 10,5 тыс., сообщила пресс-служба ЦБ. Большую часть из них - 40% составили вопросы, связанные с потребкредитованием, их доля в общем числе жалоб выросла по сравнению с июлем на 2 п.п.

Всего в августе в Банк России поступило 19,2 тыс. жалоб потребителей финансовых услуг.

По данным регулятора, количество жалоб на некредитные финансовые организации также снизилось - на 6%, до 6,9 тыс. Из них 4,2 тыс. жалоб касаются страховщиков, причем подавляющее большинство - 3,4 тыс. - связано с ОСАГО. При этом число обращений по "автогражданке" снизилось на 4% по сравнению с июлем. 43% жалоб на ОСАГО связаны с применением коэффициента "бонус-малус", следует из данных ЦБ.

В августе по сравнению с июлем снизилась на 1 п.п. доля жалоб на участников корпоративных отношений (эмитентов), профучастников и субъектов коллективных инвестиций.