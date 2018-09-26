МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Россия может увеличить поставку нефтепродуктов в Белоруссию на 10-15% в 2019 году, заявил в среду журналистам посол России в Белоруссии Михаил Бабич.

"Поддержано предложение наших белорусских партнеров, объем, который поставляется для нужд нефтехимии, будет увеличен... на 10-15% в 2019 году по отношению к 2018 году", - сказал он.

Москва и Минск могут подписать соглашение об обязательном исполнении индикативных балансов поставок нефтепродуктов. "Сейчас индикативные балансы являются рамочно установленными и не обязательными к исполнению, а будет, видимо, подписано соглашение, которое определит обязательность к исполнению индикативных балансов", - сказал Бабич.

Он также сообщил, что ранее согласованная цена на российский газ для республики не меняется. "Цена на газ установлена на 2018 и 2019 год, соглашение подписано, она сохранится. Механизмы компенсации работают и не претерпят изменений", - заявил он.