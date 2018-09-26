Мантуров: оборотные штрафы за недолив бензина на АЗС могут быть введены в 2019 году

"На сегодняшний день у нас идет тенденция к снижению нарушений в этой части (по качеству топлива и химическому составу - прим. ТАСС.), но появились факты и проблемы, связанные с тем, что недоливают топливо", - сказал он.

"Законопроект (о введении оборотных штрафов за недолив топлива - прим.ТАСС.) нами одобрен и в ближайшее время будет согласован с ведомствами и по решению Госкомиссии внесен в правительство для одобрения и последующего внесения в Госдуму. Мы постараемся [внести] в осеннюю сессию, но возможно, это перейдет в весеннюю", - добавил глава Минпромторга. - С учетом практики, потребуется время для переходного периода, думаю, что с января 2019 года будет введен или возможно - с середины следующего года".

Цены и АЗС

С начала года моторное топливо в России подорожало более чем на 8%. Разгон цен заставил власти пойти на экстренные меры - правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизель и отказалось от плана повысить их с 1 июля.

Правительство также договорилось с нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок и пообещало повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.

Первые сообщении о прекращении роста цен на бензин после его весеннего стремительного подорожания появились в начале июня, когда Московская топливная ассоциация сообщила, что бензин в Москве стал наконец дешеветь впервые с конца марта.

Вскоре после этого "Федерация автовладельцев России" (ФАР) сообщила о массовом недоливе топлива на российских АЗС после проверки более трех десятков автозаправочных станций. Однако "Независимый топливный союз", представляющий ряд независимых участников топливного рынка, назвал методику ФАР "доморощенной" и высказал сомнения в том, что недоливы носят массовый характер.

В июле руководитель Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что ведомство совместно с Минпромторгом планирует до конца года согласовать и направить в правительство предложения по мерам борьбы с недоливом бензина на АЗС. Также сообщалось, что Росстандарт подготовил комплекс мер и изменения в федеральный закон "Об обеспечении единства измерений", призванные устранить проблему недолива топлива на автозаправочных станциях.