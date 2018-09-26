Мантуров: оборотные штрафы за недолив бензина на АЗС могут быть введены в 2019 году

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила законопроект, предполагающий введение оборотных штрафов за недолив бензина на автозаправочных станциях (АЗС), заявил глава Минпромторга Денис Мантуров после заседания комиссии.
"На сегодняшний день у нас идет тенденция к снижению нарушений в этой части (по качеству топлива и химическому составу - прим. ТАСС.), но появились факты и проблемы, связанные с тем, что недоливают топливо", - сказал он.
"Законопроект (о введении оборотных штрафов за недолив топлива - прим.ТАСС.) нами одобрен и в ближайшее время будет согласован с ведомствами и по решению Госкомиссии внесен в правительство для одобрения и последующего внесения в Госдуму. Мы постараемся [внести] в осеннюю сессию, но возможно, это перейдет в весеннюю", - добавил глава Минпромторга. - С учетом практики, потребуется время для переходного периода, думаю, что с января 2019 года будет введен или возможно - с середины следующего года".
Цены и АЗС
С начала года моторное топливо в России подорожало более чем на 8%. Разгон цен заставил власти пойти на экстренные меры - правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизель и отказалось от плана повысить их с 1 июля.
Правительство также договорилось с нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок и пообещало повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.
Первые сообщении о прекращении роста цен на бензин после его весеннего стремительного подорожания появились в начале июня, когда Московская топливная ассоциация сообщила, что бензин в Москве стал наконец дешеветь впервые с конца марта.
Вскоре после этого "Федерация автовладельцев России" (ФАР) сообщила о массовом недоливе топлива на российских АЗС после проверки более трех десятков автозаправочных станций. Однако "Независимый топливный союз", представляющий ряд независимых участников топливного рынка, назвал методику ФАР "доморощенной" и высказал сомнения в том, что недоливы носят массовый характер.
В июле руководитель Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что ведомство совместно с Минпромторгом планирует до конца года согласовать и направить в правительство предложения по мерам борьбы с недоливом бензина на АЗС. Также сообщалось, что Росстандарт подготовил комплекс мер и изменения в федеральный закон "Об обеспечении единства измерений", призванные устранить проблему недолива топлива на автозаправочных станциях.