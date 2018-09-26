Минпромторг: доминирование в госзакупках поможет "Русским машинам" в условиях санкций

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает на сохранение доминирующего положения "Русских машин" Олега Дерипаски при закупках автотранспорта для государственных нужд, что окажет поддержку компании в условиях санкций. Об этом журналистам заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, комментируя критику предложенных ведомством мер поддержки автопроизводителя.

Что случилось с Олегом Дерипаской и его компаниями

После санкций. Что случилось с Олегом Дерипаской и его компаниями

"Русские машины" (включает "Группу ГАЗ" и ряд других предприятий - прим. ТАСС) будут точно поддержаны, в любом случае, в виду того, что на практике закупок и поставок автобусов, автомобилей скорой помощи, школьных автобусов, примерно 85% приходилось на компании "Группы ГАЗ", - отметил Мантуров.

Он добавил, что вторым традиционным исполнителем госзаказов на спецтехнику является Ульяновский автомобильный завод (входит в группу Sollers - прим. ТАСС). "Я уверен, что они и сейчас будут участвовать в этой работе, потому что регионы спрашивают и их продукцию, особенно в труднопроходимой местности", - отметил он.

По словам Мантурова, такие пропорции среди исполнителей заказов на поставки техники для госнужд сложились объективным путем. Он добавил, что в большинстве закупок будет единственный исполнитель. "Эта практика была всегда, и она сохранится в рамках закупок до конца года", - добавил он.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак поручил переработать предложения Минпромторга по поддержке "Русских машин". Ведомство предложило предоставить преференции "Русским машинам" и входящей в холдинг "Группе ГАЗ" при участии в региональных и муниципальных госзакупках.

Федеральная антимонопольная служба увидела в инициативе Минпромторга риски монополизации. На это Минпромторг ответил, что доля остальных автопроизводителей на российском рынке при запуске такой меры поддержки снижаться не будет.

"Русские машины" косвенно владеют более 50% в уставном капитале компаний, объединенных в "Группу ГАЗ". В апреле США ввели санкции в отношении Дерипаски и связанных с ним компаний - это "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Санкции запрещают вести бизнес с этими компаниями, резиденты США должны избавиться от акций и долговых инструментов предприятий, указанных в списке.