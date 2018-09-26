Россия не планирует запрещать поставки всей продукции животноводства из Казахстана

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор, ранее сообщавший о возможном введении ограничений на поставку животноводческой продукции из Казахстана, пока не планирует вводить тотальный запрет на эту продукцию. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.

"Я думаю, что нет. Потому что процесс идет, мы работаем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Данкверт отметил, что взаимодействие с Казахстаном идет в рабочем режиме. "Сегодня они из Владимира приедут в Москву, должны быть переговоры. Я надеюсь, что все вопросы мы урегулируем", - сказал он.

Глава Россельхознадзора также выразил надежду, что представители Казахстана, которые до этого говорили о сложностях с интеграцией с российской электронной системой прослеживаемости, предпримут какие-то действия в этом направлении.

"Они среагировали (на планы по запрету поставок - прим. ТАСС), они поняли, что так дальше продолжаться не может", - подчеркнул Данкверт.

Он добавил, что российским специалистам предстоит тщательно проверить мясную продукцию, прибывшую из Казахстана, во избежание реэкспорта.

Россельхознадзор 13 сентября сообщил о возможности введения с 1 октября 2018 года ограничений на ввоз животноводческой продукции из Казахстана из-за непрозрачности ее поставок и производства.

По данным российского ведомства, сейчас казахстанская животноводческая продукция поступает в сопровождении документов, которые не позволяют точно определить место происхождения сырья и зачастую место производства готовой продукции, поэтому вероятен реэкспорт этой продукции.