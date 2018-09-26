{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украина выплатила купон в размере $110 млн по 15-летним еврооблигациям

Нацбанк Украины сообщал, что в 2018 году ожидается размещение еврооблигаций на $2,5 млрд, в 2019 году - на $1,5 млрд

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Украина выплатила купон в размере $110 млн по еврооблигациям со сроком погашения в 2032 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства финансов страны.

В сентябре 2017 года Украина разместила еврооблигации с погашением в сентябре 2032 года на сумму $3 млрд и с доходностью 7,375% годовых. Эта сделка стала первым рыночным размещением для страны с 2013 года, когда Украина разместила 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала пятилетние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло занимать по рекордно низким ставкам.

Как сообщал ранее Национальный банк Украины, в 2018 году ожидается размещение еврооблигаций на $2,5 млрд, а в 2019 году - на $1,5 млрд.

Теги
Украина
Глава Росимущества заявил, что приватизация "Совкомфлота" пока отложена
В начале сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что приватизация, которая неоднократно откладывалась, возможна до конца года
Читать полностью