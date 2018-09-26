Украина выплатила купон в размере $110 млн по 15-летним еврооблигациям

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Украина выплатила купон в размере $110 млн по еврооблигациям со сроком погашения в 2032 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства финансов страны.
В сентябре 2017 года Украина разместила еврооблигации с погашением в сентябре 2032 года на сумму $3 млрд и с доходностью 7,375% годовых. Эта сделка стала первым рыночным размещением для страны с 2013 года, когда Украина разместила 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала пятилетние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло занимать по рекордно низким ставкам.
Как сообщал ранее Национальный банк Украины, в 2018 году ожидается размещение еврооблигаций на $2,5 млрд, а в 2019 году - на $1,5 млрд.