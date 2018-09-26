Около 35 тыс. россиян пострадали от банкротства банка "Югра"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Около 35 тыс. россиян не могут получить свои средства, вложенные в банк "Югра". Общая сумма долга составляет 16 млрд рублей, сообщил в среду ТАСС руководитель Союза вкладчиков России Николай Николаев.

Банк "Югра", входивший в топ-30 российских банков по объему активов, лишился лицензии 28 июля 2017 года. 25 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.

"Пострадавших по банку "Югра" 35 тыс. человек. Это те люди, которые имели вклады свыше 1 млн 400 тыс. рублей (именно столько составляет страховая сумма - прим. ТАСС). Забрать свои превышения они не могут уже в течение года и двух месяцев. Общая сумма, которую [им] должны, [составляет] - 16 млрд рублей", - сказал Николаев.

По его данным, большая часть вкладчиков приходится на Ханты-Мансийский автономный округ, поскольку банк был основан в городе Мегион. "Огромное количество вкладчиков в северных городах. Они откладывали деньги, чтобы переехать в более теплые регионы", - сказал Николаев.

При этом вкладчиков, для которых сумма превышения критична, по данным Николаева, всего тысяча. "Кто-то забрал свои 1 млн 400 рублей, осталось условно 8 тыс. рублей. Из-за них заниматься проблемой возврата денежных средств он, наверное, не будет", - привел пример он.

Николаев отметил, что пострадавшие намерены войти в создаваемый комитет кредиторов и надеются на скорейшее принятие Госдумой РФ закона, согласно которому Агентство страхования вкладов не будет голосовать на собрании кредиторов, будут учитываться только голоса вкладчиков. "Этот законопроект прошел первое чтение, сейчас находится на втором. На этой неделе мы собираемся составить и направить в Госдуму письмо с просьбой о том, чтобы данный законопроект был принят как можно скорее", - сказал Николаев.