Европейский вещательный союз призвал Киев возобновить вещание телеканала "UA: Первый"

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Европейский вещательный союз (ЕВС) призвал украинскую власть возобновить вещание телеканала "UA: Первый" (Национальная общественная телерадиокомпания - НОТУ) и выделить необходимое финансирование. Текст заявления ЕСВ опубликовала в среду пресс-служба НОТУ.

"Мы призываем власти немедленно возобновить трансляцию и выделить необходимое финансирование, чтобы позволить общественному заказчику выполнять свою важную функцию для общества и демократии на Украине", - говорится в заявлении.

В ЕСВ выразили обеспокоенность будущим общественного вещания в стране и подчеркнули "важность доступа граждан к независимым, плюралистическим новостям и информации, особенно в преддверии президентских и парламентских выборов на Украине в следующем году".

Ранее в ОБСЕ также призвали власти Украины восстановить вещание телеканала.

Государственный концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения Украины 25 сентября за долги отключил от вещания "UA: Первый". В пресс-службе НОТУ пояснили, что задолженность компании за полученные услуги по трансляции телепрограмм перед госконцерном составляет почти 69,4 млн гривен (около $2,3 млн). Долг появился в связи с тем, что в бюджете, выделенном Верховной радой для телерадиокомпании, не были предусмотрены средства на оплату аналоговой трансляции с апреля 2018 года.