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Пенсионный закон

Топилин предлагает вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам после 2024 года

Рабочая группа по пенсионному законодательству продолжит рассматривать любые инициативы
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Индексации пенсий работающих пенсионеров до 2024 года не будет, однако к этому вопросу можно вернуться позже. Об этом заявил в среду журналистам глава Минтруда РФ Максим Топилин.

"В данном законопроекте этого [индексации работающих пенсионеров] не предусмотрено. К вопросу можно возвращаться, вы, наверное, видели, что заседает рабочая группа соответствующая [по пенсионному законодательству], и принято решение, что она будет продолжать работать, рассматривать любые вопросы, инициативы, в том числе которые требуют финансовой оценки", - сказал Топилин, отвечая на вопрос, возможно ли возвращение к индексации пенсий работающих пенсионеров после 2024 года.

С 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются, однако раз в год, в августе, граждане этой категории имеют право на их беззаявительный перерасчет. Размер прибавки зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в предыдущем году, то есть от суммы уплаченных страховых взносов работодателем и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов. Стоимость одного балла в прошлом году составляла 74,27 рубля.

Теги
Пенсионный законТопилин, Максим АнатольевичРоссия
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