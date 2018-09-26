Топилин предлагает вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам после 2024 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Индексации пенсий работающих пенсионеров до 2024 года не будет, однако к этому вопросу можно вернуться позже. Об этом заявил в среду журналистам глава Минтруда РФ Максим Топилин.

"В данном законопроекте этого [индексации работающих пенсионеров] не предусмотрено. К вопросу можно возвращаться, вы, наверное, видели, что заседает рабочая группа соответствующая [по пенсионному законодательству], и принято решение, что она будет продолжать работать, рассматривать любые вопросы, инициативы, в том числе которые требуют финансовой оценки", - сказал Топилин, отвечая на вопрос, возможно ли возвращение к индексации пенсий работающих пенсионеров после 2024 года.

С 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются, однако раз в год, в августе, граждане этой категории имеют право на их беззаявительный перерасчет. Размер прибавки зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в предыдущем году, то есть от суммы уплаченных страховых взносов работодателем и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов. Стоимость одного балла в прошлом году составляла 74,27 рубля.