Козак: Россия готова к полному восстановлению взаимоотношений с Молдавией

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия готова к полному восстановлению двусторонних экономических отношений с Молдавией, но на взаимовыгодной основе. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ходе встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном.
"Межправкомиссия, ее российская часть находится в полной готовности возобновить полноценную работу межправкомиссии (с Молдавией), чтобы урегулировать все те вопросы, которые возникли. Мы готовы к полному восстановлению взаимоотношений с Республикой Молдова, но на взаимовыгодной основе", - сказал Козак.
По его словам, ранее Молдавия приняла решения, "которые фактически установили барьеры в доступе российских предпринимателей на молдовский рынок". "И мы были вынуждены принять ответные меры. Ненормальная абсолютно ситуация", - добавил он.
Козак отметил, что как российская, так и молдавская стороны демонстрируют желание сотрудничать и расширять это сотрудничество. В частности, российский бизнес подписал ряд соглашений, предполагающих инвестиции в Молдавию. "Не надо рушить традиционные, сложившиеся экономические связи. Их разрушить легко, а восстановить невозможно", - подчеркнул вице-премьер РФ.
Козак является спецпредставителем президента РФ по Молдавии. Ранее в Москве состоялась его встреча с лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским в рамках консультаций по вопросам двустороннего сотрудничества России и Молдавии.