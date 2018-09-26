В России возобновят производство фотоаппаратов "Зенит"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Первая российско-немецкая фотокамера "Зенит" (Zenit M) совместного производства Красногорского завода им. С.А. Зверева (КМЗ, входит в "Швабе") и немецкой компании Leica Camera AG представлена в среду на выставке Photokina 2018 в Германии, в Европе продажи фотоаппарата стартуют в декабре 2018 года, в России - в начале 2019 года, сообщил ТАСС представитель холдинга "Швабе".

"Камера оснащена уникальным объективом Zenitar 35 mm f/1.0, который на сегодняшний день не имеет аналогов в мире. Красногорский завод также представит перечень объективов Zenitar и Gelios. Среди них - оптические системы, разработанные специально для нового "Зенита".

В Европе продажи "Зенит М" стартуют в декабре этого года, на территории России - в январе 2019 года в интернет- магазине "Зенит" и ограниченном перечне магазинов фототехники", - сказал собеседник агентства.

По его словам, стоимость фотоаппарата с объективом будет в диапазоне €5-6 тыс. "Тираж камеры ограничен. В России и Европе будет доступно к приобретению 500 номерных камер и объективов Zenitar 1,0/35. КМЗ сделали возможность выбора серийного номера изделия при покупке камеры. Но это лишь один из проектов по выпуску камеры, мы проанализируем полученный опыт и решим, какая камера будет следующая, возможно это будет зеркальная камера, а возможно более совершенная дальномерная", - добавил представитель "Швабе".

Объектив Zenitar 35 mm f/1.0 из металла и стекла полностью разработан и произведен в Красногорске, на 100% из отечественных компонентов. "Внешний вид камеры также разрабатывался на КМЗ в сотрудничестве со студией промышленного дизайна SmirnovDesign. Облик повторяет легендарные фотоаппараты семейства "Зенит" и Зоркий. Компонентная база и программное обеспечение - от Leica M (Type 240), - отмечают в "Швабе".

Производители обещают, что с камерой "Зенит М" и объективом Zenitar 35 mm f/1.0 будет в состоянии справиться любой пользовател - фотоаппарат оснащен современными технологическими функциями, которые позволяют использовать одинаково результативно профессионалам и новичкам в сфере фотографии. И мы оснастили камеру универсальным объективом, который имеет умеренно широкий угол съемки и позволяет снимать любой жанр - от каких-либо портретов до пейзажей и натюрмортов", - сказал представитель "Швабе".