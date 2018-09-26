Второй реактор для плавучей атомной электростанции загрузят топливом в 2018 году

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Загрузка топлива во второй реактор плавучего энергоблока (ПЭБ) для плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" будет осуществлена к концу года. Об этом сообщил журналистам в среду замдиректора филиала Дирекции по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций филиала Росэнергоатома Дмитрий Алексеенко.

"В первый реактор топливо уже загружено. Сейчас ведутся работы по подготовке второго аппарата к загрузке, к концу году выходим на швартовные испытания (без загрузки двух реакторов их нельзя начать)", - сказал он.

О ПЭБ

Энергоблок (ПЭБ) для плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" прибыл в апреле из Санкт-Петербурга, где он строился на Балтийском судостроительном заводе, в Мурманск для зарядки ядерным топливом. После этого судно отправится к чукотскому городу Певек в 2019 году в летнюю навигацию.

ПЭБ проекта 20870 предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). Станция оснащена реакторными установками КЛТ-40С, способными вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч - тепловой. Этого хватит, чтобы обеспечить город с населением свыше 200 тыс. человек.

ПЭБ "Академик Ломоносов" строится для станции в городе Певек. Энергоблок должен будет обеспечить электричеством портовые города, газовые и нефтяные платформы в открытом море. Также он может использоваться в качестве опреснителя и вырабатывать до 240 тыс. кубометров воды ежедневно, срок службы энергоблока - 35-40 лет.