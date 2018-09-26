Инвестор построит в Татарстане завод по производству сжиженного газа

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Компания "Востек" построит завод "Топгаз" по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6 тыс. т в час в Тюлячинском районе Татарстана. Об этом сообщил в среду гендиректор компании Андрей Кулаков на заседании совета директоров "Татнефтехиминвест-холдинга" в правительстве региона.

"Наша компания оценивает рынок газомоторного топлива в Республике Татарстан, в использовании компримированного газа, и в использовании сжиженного природного газа в объеме порядка 6 млрд кубов по году. Нами инициирован проект в Тюлячинском районе по строительству завода по производству СПГ. В августе этого года на рабочей встрече с [президентом Татарстана] Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым] согласовывались основные технические параметры этого проекта: мощность производства - 6 т в час, объем потребления газа - порядка 85 млн кубов, присоединенная мощность - порядка 5 МВт. Мы предполагаем, что эти технические параметры могут быть увеличены в два раза", - сказал он.

Пуск завода запланирован на первый квартал 2020 года. Общий объем инвестиций составляет 2,9 млрд рублей, объем продукции - 48 тыс. т в год, запуск производства даст району 60 рабочих мест. По словам Кулакова, уже получен землеотвод, проведена подготовительная работа на площадке и идет проектирование завода. В рамках комплексного подхода инвестор намерен построить заправки, станции техобслуживания и учебный центр.

"Между заводом и автомобилями необходима связка, инфраструктура заправок. Мы предусматриваем в нашем комплексной программе строительство специальной системы хранения, которая призвана сглаживать колебания спроса и предложения на топливо с объеме хранения порядка 1,5 тыс. т. Также мы предполагаем закупку специальных метановозов с объемом перевозок порядка 150 т в сутки, а также мы планируем строительство порядка 10 стационарных заправочных станций и приобретение порядка пяти мобильных заправочных комплексов, для того чтобы обеспечивать заправку техники, в том числе в сельской местности", - отметил Кулаков.

Компания "Востек" зарегистрирована в марте 2015 года в Москве, ее учредитель кипрская Valuest Investments Limited. Одним из основных видов деятельности компании являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Чистая убыток компании в 2017 году, согласно данным СПАРК, составил 13,9 млн рублей, в 2016 году - 2,4 млн рублей. Помимо проекта "Топгаз", в Татарстане "Востек" также является собственником компании "Русэнергоинвест".