ВШЭ: Россия по технологическим инновациям занимает предпоследнее место в Европе

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия по инновационной деятельности предприятий промышленного производства, сферы телекоммуникаций и информационных технологий, сельского хозяйства занимает 28 место среди европейских стран, опережая лишь Румынию. Об этом говорится в аналитическом обзоре Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, опубликованном в среду на сайте вуза.

ИСИЭЗ проанализировал показатели инновационной деятельности предприятий промышленного производства, сферы телекоммуникаций и информационных технологий, сельского хозяйства в России по итогам 2017 года. Расчеты проводились по данным Росстата, базе данных Евростата, результатам проекта "Исследование активности субъектов инновационного процесса: развитие теоретической рамки и методических подходов" Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

"Технологические инновации в 2017 году осуществляла 2321 организация промышленного производства, или 9,6% от их общего числа. В рейтинге европейских государств, где проводятся аналогичные обследования, Россия остается на 28 месте, опережая лишь Румынию (6,4%)", - говорится в результатах исследования. Отмечается, что в Германии этот показатель равен 58,9%, Финляндии - 52%, Франции - 46,5%, Великобритании - 45,7%, Дании - 39,4%.

С 2013 года уровень инновационной активности в России, как говорится в исследовании, не претерпел существенных изменений: в 2013-2014 годах - этот показатель равнялся 9,7%, в 2015 году - 9,5%, в 2016 году - 9,2%. "Это в целом свидетельствует о низком инновационном потенциале экономики и недостаточных темпах его развития", - пояснили в ВШЭ.

В 2017 году затраты на технологические инноваций в промышленном производстве России составили 848 млрд руб. За период 2013-2017 годы объемы инвестиций снизились на 10% (в постоянных ценах). При этом более значительно сократились инновационные расходы в организациях, занятых деятельностью в сфере телекоммуникаций и информационных технологий: на 35% в 2013-2017 годах, составив в прошлом году 54,6 млрд руб.

В сельском хозяйстве затраты на инновации в 2017 году остались на уровне предыдущего года: их фактический объем не превысил 15,8 млрд руб., отмечается в исследовании ВШЭ.