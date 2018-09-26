Росстат: доля убыточных организаций в РФ за 7 месяцев выросла до 31,8%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - июле 2018 года, по данным Росстата, выросла по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года на 0,9 процентного пункта и составила 31,8%. Доля прибыльных организаций, соответственно, равнялась 68,2%.

Согласно материалам ведомства, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах составил 7,579 трлн рублей - 33,6 тыс. организаций получили прибыль в размере 9,015 трлн рублей, 15,7 тыс. организаций понесли убытки на сумму 1,436 трлн рублей.

Как напоминает Росстат, в январе - июле 2017 года сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составлял +5,626 трлн рублей.