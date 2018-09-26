Структура Росатома начала подготовку к строительству ветропарка на Ставрополье

ГАМБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Ветроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом" - "Новавинд" - начал установку ветроизмерительных комплексов в Ставропольском крае для подготовки строительства ветропарка в регионе. Этот парк может стать вторым по счету у компании, сообщил журналистам официальный представитель "Новавинд" в рамках выставки WindEurope 2018.

"В Ставропольском крае уже получены технические условия на присоединение к электрическим сетям и начинается установка ветроизмерительных комплексов. Ставрополье станет следующей площадкой, там планируется разместить ветропарк мощностью свыше 200 МВт", - сказал он.

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале правительство Ставрополья и компания "ВетроОГК" (входит в "Новавинд") подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее строительство в регионе ветроэлектростанций мощностью до 400 МВт.

Первый проект

Сейчас структура Росатома ведет строительство первого ветропарка мощностью 150 МВт, который будет располагаться в Адыгее.

"В настоящее время в Шовгеновском и Гиагинском районах Адыгеи развернуто строительство первого ветропарка АО "Новавинд" мощностью 150МВт. На сегодняшний день - это самый крупный ветропарк в России. На площадке ведется строительство дорог от федеральной трассы. На территории строительного городка установлен штаб строительства, вагоны-бытовки и пост лабораторного контроля. Начаты работы по устройству фундаментов. На объекте работают буровые установки. В непосредственной близости от площадки строительства организовано производство буроналивных (БНС) свай", - сказал представитель "Новавинд", уточнив, что работы на площадке были начаты в конце лета.

Ранее сообщалось, что "ВетроОГК" (входит в "Новавинд") рассчитывала начать строительство ветропарка в Адыгее в 2018 году.

Параллельная работа

Компания ранее выиграла конкурсы на строительство в России ветропарков совокупной мощностью почти 1 ГВт.

Одновременно с реализацией проекта по строительству ветропарка в Адыгее "Новавинд" ведет работу по подготовке других площадок к инвестиционной фазе.

"Продолжаются работы в Краснодарском крае. В Ростовской области начинаются ветроизмерения", - сказал официальный представитель "Новавинд" журналистам в среду.