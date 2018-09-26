Минпромторг считает нужным усилить контроль качества продуктов питания в соцучреждениях

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минпромторг считает необходимым начать контролировать продукты питания, предназначенные для социальных учреждений, таким образом, чтобы доля фальсифицированной продукции была сведена к минимуму. Об этом журналистам по итогам заседания государственной комиссии по борьбе с контрафактом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы обсуждали вопрос, связанный с поставкой продуктов питания в социальные учреждения: в школьные, в дошкольные, в дома престарелых, в клинические учреждения. Это настолько актуальная важная проблема", - сказал он.

По словам Мантурова, такая проблема связана с тем, что не у всех контролирующих органов есть возможность, приходя в учреждение, проверять каждую поставку и каждую закупаемую продукцию. "Мы вырабатывали решение, которое позволит регионам, контрольным органам и, самое главное, потребителям тех учреждений, которые закупают продукцию, обеспечить максимальный эффект по закупке качественной продукции", - сказал он.

По его мнению, если на конкурс по закупке продуктов питания, который проводит социальное учреждение, выходят компании с резко сниженной ценой поставки - это уже сигнал к тому, что есть какая-то проблема. "Те субъекты, которые проводят потом лабораторные исследования, а такая практика положительная присутствует, - у нас есть примеры по Башкирии, по Татарстану. Выявляются факты несоответствия химическому составу ингредиентов этой продукции и по показателям жирности", - отметил министр.

Однако самым страшным, с его точки зрения, является безопасность таких продуктов. "Мы сегодня дали поручения ведомствам подготовить поручения, связанные с корректировкой и законодательства, и нормативных актов правительства, которые мы затем вынесем на рассмотрение правительства и Государственной Думы, что позволит снизить проблему. Наша задача стоит - на 100% обеспечить поставки качественной продукции в социальные учреждения", - подчеркнул он.

Мантуров также сообщил о положительных результатах, достигнутых в борьбе с контрафактом в других отраслях. Так, за три года доля такой продукции в легкой промышленности снизилась на 10 процентных пунктов. "Если раньше по статистике мы видели цифру порядка 30% по контрафактной продукции, то по результатам 2017 года это около 20%. Если мы говорим об обороте, то из серой зоны в легальный формат перешло почти 400 млрд руб.", - сообщил глава Минпромторга. Он добавил, что схожие результаты достигнуты и в других отраслях экономики.