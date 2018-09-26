Минкавказ: совет по транспорту при полпреде СКФО способствует развитию региона

МАГАС, 26 сентября. /ТАСС/. Совет по развитию транспортной инфраструктуры при полпреде Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) позволит принимать эффективные решения по развитию логистики региона в целом. Такое мнение выразил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Хочу отметить особую важность работы этого совета и считаю, что обсуждение ключевых вопросов, которые касаются развития СКФО, с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, с участием глав субъектов, которые входят в состав СКФО, на одной площадке <…> позволит наиболее эффективно принимать решения в сферах, которые нас более всего интересуют в настоящий момент", - сказал он на заседании совета, который проходит в среду в Магасе.

По его словам, для развития сотрудничества с соседними странами в регионе требуется существенное обновление транспортной инфраструктуры. "Регионы обладают серьезным ресурсом: мы граничим с такими достаточно крупными странами как Азербайджан, по морю - с Казахстаном, с Ираном и Туркменистаном, выходим на Турцию. Однако пункты пропуска, транспортные артерии, портовая инфраструктура и в целом транспортная сеть требуют серьезной модернизации", - считает министр.

В заседании совета принимают участие представители Минкавказа, Минтранса и руководители регионов. Участники встречи обсудили строительство новой дороги в Грузию в объезд Владикавказа, а также включение всех субъектов СКФО в национальный проект "Безопасные и качественные автодороги".