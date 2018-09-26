В некоторых школах Татарстана появится система оплаты с помощью распознавания лиц

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Технологию Face2Pay, которая позволяет проводить оплату с помощью распознавания лиц, планируется внедрить в нескольких школах Татарстана до конца года. Об этом в среду сообщила пресс-служба банка "Ак Барс", который занимается запуском проекта.

"Прототип проекта уже завершен, сейчас банк готовится к запуску пилотной версии - в ноябре ее внедрят в пропускную систему одного из офисов банка. Система распознавания лица заменит традиционные пропуски сотрудников. До конца этого года технологию планируют внедрить в нескольких школах Татарстана, а затем во всех школах, где действует "Карта школьника". Дальнейшее масштабирование технологии возможно на спортивных объектах, в общественном транспорте и в торговых сетях", - говорится в сообщении.

Указанная система была разработана в банке, она действует на основе нейронной сети, обученной на большом количестве данных. Для создания профиля в системе нужна камера смартфона и приложение банка. Характеристики лица записываются в виде вектора - числового кода, который хранится на банковском облаке.

Цифровой портрет пользователя интегрируется с его банковским счетом. Владелец счета самостоятельно устанавливает лимит на списание средств. В оборудованной зоне покупки или контроля система узнает его по лицу и спишет деньги со счета либо пропустит на объект.

"Ак Барс" - крупнейший банк в Татарстане, один из самых крупных банков в Приволжском федеральном округе, работает на финансовом рынке с 1993 года, занимает 16-е место в РФ по капиталу и 21-е место по объему активов. Обслуживает более 3,1 млн частных лиц и более 67 тыс. корпоративных клиентов в РФ.