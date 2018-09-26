Эксперт: снижение урожая зерновых на юге России не приведет к росту цен на хлеб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сентября. /ТАСС/. Потери части урожая зерновых и масличных культур из-за засухи в южных регионах России не приведут к дефициту зерна в стране и заметному росту цен на хлеб, а возможный рост цен на подсолнечное масло будет отрегулирован властями "в ручном режиме".

Такое мнение высказал ТАСС учредитель "Национального аграрного агентства" Александр Гавриленко.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выдала предостережения исполнительному директору Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрию Вострикову и вице-президенту Российского зернового союза Александру Корбуту из-за заявлений о возможном увеличении розничных цен на хлеб.

В начале сентября сообщалось, что, по данным зерновых компаний, к октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10% из-за изменения курса валют и снижения прогноза по урожаю зерна. При этом, по данным Минсельхоза, урожай зерна в стране в этом году составит около 105 млн тонн, что, по прогнозам министерства, позволит полностью обеспечить страну зерном и хлебом, а также направить значительный объем зерновых на экспорт.

"На Юге России наблюдается снижение по зерну, но оно идет локально, "пятнами". Если взять, например, Ростовскую область (занимает второе место в стране по производству зерновых, в 2017 году в регионе собрано более 12 млн тонн зерна, в этом году урожай ранних зерновых составил 10 млн 115 тыс. тонн - прим. ТАСС), то восток области пострадал очень сильно, в центральных районах снижение не такое критичное. И в целом [по стране] снижение есть, но самые пессимистичные прогнозы - 100-105 млн тонн зерна после доработки в стране будет. В принципе страна уже вышла на такой уровень, что меньше 100 млн тонн мы уже вряд ли будем собирать, поэтому острого дефицита зерна не будет", - сказал Гавриленко.

При этом, по его словам, снижение объема урожая по рыночным условиям не может повлиять на конечные цены на хлеб.

"В стоимости булки хлеба цена сырья - зерна - это 5-6% максимум. Стоимость булки складывается не из цены зерна, а из налогов, транспортных расходов, энергоносителей и так далее… Поэтому все эти спекуляции, когда в стране неурожай зерна и говорят, что подорожает хлеб - это все же немного лукавые вещи. Даже если зерно подорожает в два раза, что невозможно физически, это привело бы к подорожанию булки хлеба всего на 80 копеек или один рубль максимум - но и это какая-то фантастическая цифра", - пояснил эксперт.

При этом, по его словам, "не очень добросовестные участники рынка" могут воспользоваться ситуацией и поднять цены. "Но это не имеет никакого отношения к рынку", - добавил он.

Самый дорожающий продукт

По мнению эксперта, на юге России неблагоприятные погодные условия также привели к заметному снижению масличных культур - прежде всего, подсолнечника.

"Мы видим, что на юге России по отдельным районам урожай подсолнечника в полтора раза ниже, чем в прошлом году. В целом по стране, если посмотреть, ожидания хорошие, по крайней мере, не ниже прошлого года. Это значит, что на юге будет дефицит сырья маслосемян, заводы будут вынуждены, скорее всего, докупать семечку из центральных регионов", - сказал Гавриленко.

Он не исключил, что это может привести к некоторому росту цены на подсолнечное масло, однако этот процесс будет регулироваться рыночными механизмами, а в случае, если они не сработают, вмешательством властей.

"Рынок немного все это сгладит. Кроме того, надо иметь в виду, что подсолнечное масло за последние пять лет - самый быстро дорожающий товар из продовольственной корзины россиянина. И я думаю, что даже если возникнут какие-то потрясения на рынке, что маловероятно, то власти будут контролировать это в "ручном режиме" - может быть, это будут какие-то договоренности с производителями, тарифное регулирование, может быть, немного "пережмут" экспорт и так далее", - указал эксперт, добавив, что в прошлом году впервые в истории экспорт подсолнечного масла из России превысил объемы потребления внутри страны.