Минтранс РФ предложил выделить Северному Кавказу 29 млрд рублей на улучшение дорог

МАГАС, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ предложило выделить порядка 29 млрд рублей субъектам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги", сообщил в среду первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов на заседании совета по развитию транспортной инфраструктуры при полпреде СКФО в Магасе.

"Нами предложено предоставить средства всем регионам СКФО на улучшение состояния региональной дорожной сети <…> Общий объем средств на шестилетний период (с 2019 по 2024 год - прим. ТАСС), согласно предложениям, по всем регионам округа составляет порядка 9 млрд рублей", - сказал он. Дополнительные средства планируется выделить и на модернизацию дорожной сети городских агломераций. "На эти цели запланированы в шестилетний период дополнительные поступления в бюджеты регионов округа порядка 20 млрд рублей", - добавил замминистра.

По данным министерства, протяженность дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории округа составляет 21 тыс. 540 км, из них в нормативном состоянии находится практически 58% - 12,5 тыс. км.

При этом более половины дорог в Чеченской Республике и Карачаево-Черкесии не соответствуют нормам. "Доля дорог в нормативном состоянии меньше 50% - в Чеченской Республике и Карачаево-Черкесской Республике. Естественно, тем регионам, где нормативное состояние меньше 50%, средств будет предоставляться несколько больше <…> На сегодняшний день паспорт национального проекта согласован и направлен в правительство РФ", - отметил Алафинов.

По предварительным оценкам, за шесть лет реализации проекта в СКФО в нормативное состояние должно быть приведено около 600 км дорог, в два раза должно сократиться количество мест концентрации ДТП.