Новгородские депутаты приняли закон о сохранении льгот для лиц предпенсионного возраста

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты Новгородской областной думы приняли в среду закон, предусматривающий сохранение существующих в регионе льгот для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, передает корреспондент ТАСС.

В пояснительной записке к проекту областного закона "О социальной поддержке и налоговых льготах для отдельных категорий граждан" указано, что сейчас меры социальной поддержки предоставляются людям, имеющим звание "Ветеран труда" и "Ветеран труда Новгородской области", после назначения пенсии.

"Проектом предлагается на период постепенного перехода к пенсионному возрасту 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин (то есть на период до 2028 года) изменить действующую систему предоставления мер социальной поддержки и распространить существующие в настоящее время льготы для лиц пенсионного возраста на граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин", - говорится в документе.

Спикер облдумы Елена Писарева отметила, что законопроект одобрил губернатор региона Андрей Никитин. Изменения поддержали большинством голосов депутатов. В числе сохраненных льгот для ветеранов труда: ежемесячная денежная выплата (487 руб.), компенсация на оплату коммунальных платежей, оплата 50% стоимости проезда на пригородном железнодорожным транспорте и возмещение расходов на зубопротезирование.

Кроме того, вносятся изменения в областной закон, предусматривающие в настоящее время для пенсионеров налоговые льготы по уплате транспортного налога. Реализация закона будет осуществляться за счет средств областного бюджета.