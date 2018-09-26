Минтранс до конца 2018 года определит приоритеты по работам на пунктах пропуска в СКФО

МАГАС, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ до конца 2018 года определит сроки и приоритетные направления по приведению в нормативное состояние пунктов пропуска в регионах Северного Кавказа на границах с сопредельными государствами. На сегодняшний день из 14 пунктов требованиям соответствуют только два, сообщил в среду первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

Как сообщалось ранее, одной из проблемных точек является ТПП "Казбеги - Верхний Ларс" на Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии. Он остается единственным функционирующим пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии с Россией. В пиковый период загрузки, несмотря на штатную работу, период ожидания из-за превышения пассажиропотока может составлять больше десяти часов.

"Подавали заявку для обеспечения финансирования, чтобы в трехлетний период привести пункты пропуска в нормативное состояние <…>, но на сегодняшний день тех ассигнований, которые выделяются из федерального бюджета, не хватает для проведения этой работы в трехлетний период. К концу этого года Минтрансом будет выработано четкое понимание по срокам, и самое главное - приоритезации пунктов пропуска", - сказал Алафинов на заседании совета при полпреде СКФО в Магасе (Ингушетия).

На территории округа расположены шесть автомобильных, шесть воздушных, один морской и один железнодорожный пункты пропуска. Соответствуют нормативным требованиям отвечают только воздушный пункт пропуска в Грозном и воздушный пункт пропуска Минеральных Вод. Пять пунктов не в полной мере соответствуют нормативным требованиям, семь пунктов - совершенно не соответствуют нормативным требованиям.

"Буквально позавчера были у нас представители Генеральной прокуратуры, они тоже обращают внимание [на ситуацию], у нас была отдельная с ними проверка состояния дел <…> Все отслеживаем, будем в этом направлении работать", - пояснил Алафинов.