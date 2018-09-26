Число субсидируемых авиарейсов увеличится на Ямале до 24

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Число авиарейсов, субсидируемых из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), с октября увеличится до 24. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора арктического региона.

"На Ямале анонсировали новые субсидируемые авиарейсы. <…> В 2018 году их восемь, планируется, что с октября их число вырастет до 24", - сообщили в пресс-службе.

Новые субсидируемые маршруты выбрали после опроса жителей Ямала, который провел департамент транспорта и дорожного хозяйства региона. В числе выбранных межрегиональных авианаправлений - "Надым - Санкт- Петербург", "Надым - Уфа", "Надым - Екатеринбург", "Ноябрьск - Санкт-Петербург", "Ноябрьск - Уфа", "Ноябрьск - Екатеринбург", "Новый Уренгой - Новосибирск", "Новый Уренгой - Омск", "Новый Уренгой - Уфа", "Салехард - Новосибирск", "Салехард - Екатеринбург", "Салехард - Уфа", "Салехард - Омск", а также такие межмуниципальные направления такие, как "Салехард - Новый Уренгой", "Салехард - Ноябрьск" и "Салехард - Надым".

"Итоги опроса показали, что ямальцам интересны именно эти направления. Уже 27 сентября депутаты Заксобрания ЯНАО будут голосовать за поправки в бюджет, и в случае положительного решения уже с октября по ряду направлений будут выполнены первые рейсы по сниженной цене", - приводит пресс-служба слова директора департамента Дениса Редькина.

С октября и до конца года нововведения будут тестировать. Специалисты проанализируют пассажиропоток на этих направлениях, далее внесут корректировки в график выполнения рейсов.

"Это может быть изменение частоты рейсов в большую или в меньшую сторону, замена самолетов на более вместительные и так далее. Никто не говорит об отмене введенных рейсов. В любом случае мы развиваем сеть и намерены ее сохранить и на следующий год", - пояснил Редькин.