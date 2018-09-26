Гендиректор "Магнита" сообщил, что не планирует развивать сеть гипермаркетов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Компания "Магнит" не планирует в дальнейшем развивать сеть гипермаркетов, сфокусируется на супермаркетах. Об этом сообщила генеральный директор "Магнита" Ольга Наумова, выступая на дне инвестора.

"Мы не предполагаем развития реального гипермаркета. Сегодня в "Магните" из всего нашего портфеля есть всего 7 гипермаркетов с торговой площадью свыше 4,5-5 тыс. кв. м. Мы их переформатируем в торгово-развлекательные центры на базе своего "Семейного Плюс", - сказала она, отметив, что "Магнит" сфокусируется на формате супермаркетов, компания начала работать над их редизайном.

"Если мы посмотрим на формат супермаркетов и гипермаркетов, большие форматы, мы сфокусируемся именно на супермаркетах, где мы видим наибольший рыночный потенциал. Мы начали работать над новым уровнем редизайна супермаркетов, новый CVP с расширенным ассортиментом и другим клиентским впечатлением сегодня есть. К сожалению, не в Москве, в наших любимых региональных точках", - добавила она.

Увеличение доли на рынке продуктов

Торговая сеть планирует увеличить долю на продуктовом рынке с 9% до 15% к 2023 году Об этом говорится в материалах компании.

"Магнит" также планирует увеличить количество магазинов до 22,8 тыс., магазинов формата "Магнит Косметик" до 9,3 тыс. с 4,4 тыс. к 2023 году.

Ранее компания подтвердила прогноз по капитальным затратам на 2018 год в размере 55 млрд рублей, а также открытие в этом году 1,5 тыс. магазинов, 700 магазинов косметики и 20 супермаркетов. Планы по открытию магазинов в 2019 году будут опубликованы в январе.

Прогноз по капитальным затратам

"Магнит" подтвердил прогноз по капитальным затратам на 2018 год в размере 55 млрд рублей, следует из презентации компании для инвесторов.

Кроме того, "Магнит" подтвердил открытие в этом году 1,5 тыс. магазинов, 700 магазинов косметики и 20 супермаркетов. Кроме того, в планах компании обновление 1,2 тыс. магазинов. Планы по открытию магазинов в 2019 году будут опубликованы в январе.

Сеть магазинов "Магнит" основана в 1994 году Сергеем Галицким. Общее количество магазинов сети на 30 июня 2018 года приблизилось к 17 тыс. "Магнит" стал лидером российского рынка продуктового ритейла по объему выручки и числу магазинов в 2013 году, опередив X5 Retail Group. Однако в 2015 году темпы роста показателей компании замедлились, а в 2016 году "Магнит" показал самое слабое увеличение выручки за всю историю с момента выхода компании на рынок.

В феврале 2018 года ВТБ купил у Галицкого 29,1% акций "Магнита" за 138 млрд рублей.