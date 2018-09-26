Россия может восстановить свою долю по сокращению добычи в сентябре

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Пенсионный закон
Закон о сохранении льгот жителям предпенсионного возраста в Петербурге принят Заксобранием
Нелегальных торговцев, гадалок и музыкантов в метро Петербурга будут штрафовать
Власти Забайкалья просят Медведева выделить еще 143 млн рублей для пострадавших от паводка
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Безопасность
Медведев: РФ заинтересована в урегулировании в Сирии в максимально короткие сроки
Путин предложил Олегу Кожемяко занять должность врио главы Приморья
Кадыров: оформление административной границы исключит повод для политических провокаций
Международная панорама
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Дело Сергея Скрипаля
Макрон: Франция разделяет версию Лондона по Солсбери и требует от РФ принять меры
Венгрия заблокировала проведение комиссии Украина - НАТО на уровне министров обороны
WSJ: США усиливают национальную ПРО за счет ослабления своих союзников на Ближнем Востоке
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На Тверской растет очередь за новым iPhone.
Продажи стартуют через два дня
Иск на 1 млрд рублей подан к Метрострою из-за новых станций метро Петербурга
Медведев: работу по сооружению в Финляндии АЭС "Ханхикиви" нужно интенсифицировать
Недвижимость
Недвижимость
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Исследование: стоимость квадратного метра жилья в России за лето выросла на 3%
Гонконгская отельная группа Mandarin Oriental впервые будет управлять комплексом в Москве
Суд отклонил все жалобы на банкротство компаний-застройщиков Urban Group
Армия и ОПК
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Кризис в Сирии
МО РФ: завершается восстановление пункта пропуска "Насиб" на границе Сирии с Иорданией
Борисов: представленное Путиным новое оружие показало, что с Россией нужно считаться
Минобороны РФ закупит 100 тысяч крупнокалиберных снайперских патронов на 19 млн рублей
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Пенсионный закон
Закон о сохранении льгот жителям предпенсионного возраста в Петербурге принят Заксобранием
ХХ Всемирный конгресс русской прессы
Участник Всемирного конгресса русской прессы призвал дать отпор антироссийской пропаганде
Больше четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве к вечеру пятницы
Происшествия
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Катастрофы
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Криминал
Мужчину, установившего палатку в очереди за iPhone в центре Москвы, забрали в полицию
Учительница русского языка получила штраф за вброс бюллетеней на выборах под Белгородом
Дела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
Суд в Москве до 31 декабря продлил арест обвиняемым в хищении экс-чиновникам из Дагестана
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Шахматы
Сборная России сыграет со швейцарцами за право выступить в финальном раунде Кубка Дэвиса
IAAF намерена дать решительный отпор иску Всероссийской федерации легкой атлетики
КХЛ
Строительные конструкции "Арены-Омск" находятся в аварийном состоянии
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Музей музыки в Москве запустит авторские экскурсии "Открывая Чайковского"
Музей Скрябина отметит юбилей фестивалем "100 лет притяжения"
В Омске открылся кинофестиваль дебютов "Движение"
Наука
Наука
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Естественные и точные науки
В рейтинг лучших университетов мира по версии THE вошли 35 вузов из России
Волгоградские и сирийские ученые запустили проект по получению наночастиц из каперсов
Глава РАН назвал три важнейшие задачи Академии
Космос
Космос
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Борисов назвал возможную причину аварий "Протонов"
Источник: для ракеты "Ангара" контракт на запуск гражданских спутников еще не подписан
Американские школьники определят название следующего марсохода
Москва
Москва
В рубрику →
Мужчину, установившего палатку в очереди за iPhone в центре Москвы, забрали в полицию
Больше четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве к вечеру пятницы
Входы в департаменты Москвы могут оборудоваться системой распознавания лиц
Московская область
Московская область
В рубрику →
Средняя площадь природных пожаров в Подмосковье сократилась 2,3 раза в 2018 году
Минобразования Подмосковья отобрало победителей конкурса "Я - волонтер" среди детей-сирот
Подмосковье рассчитывает увеличить на 20% объем производства товарной рыбы к 2020 году
Северо-Запад
Северо-Запад
В рубрику →
Пенсионный закон
Закон о сохранении льгот жителям предпенсионного возраста в Петербурге принят Заксобранием
Иск на 1 млрд рублей подан к Метрострою из-за новых станций метро Петербурга
Исследование: стоимость квадратного метра жилья в России за лето выросла на 3%
Новости Урала
Новости Урала
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ЭКСПО-2020
Матрешки в поддержку Екатеринбурга в борьбе за "Экспо-2025" установят в 10 городах мира
Группа риелторов на Урале осуждена за хищение свыше 46 млн рублей
Ученый: снижение сейсмической активности после землетрясения на Урале займет до двух лет
Сибирь
Сибирь
В рубрику →
КХЛ
Строительные конструкции "Арены-Омск" находятся в аварийном состоянии
Памфилова призвала главу Хакасии обосновать отказ от участия во втором туре выборов
Режим ЧС ввели в двух районах Бурятии из-за гибели урожая после раннего снегопада
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Все новости
Россия может восстановить свою долю по сокращению добычи в сентябре
Россия может восстановить свою долю по сокращению добычи в сентябре - Новак.
На Тверской растет очередь за новым iPhone.
Продажи стартуют через два дня
В очереди - более полусотни человек
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