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Россия может восстановить свою долю по сокращению добычи в сентябре

Россия может восстановить свою долю по сокращению добычи в сентябре - Новак.

На Тверской растет очередь за новым iPhone. Продажи стартуют через два дня
В очереди - более полусотни человек
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