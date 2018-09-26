Суд Татарстана признал "ВИМ-Авиа" банкротом

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана открыл конкурсное производство в отношении авиакомпании "ВИМ-Авиа" сроком на четыре месяца, передает корреспонднет ТАСС из зала суда.

"Признать компанию "ВИМ-Авиа" банкротом, открыть в отношении нее процедуру конкурсного производства сроком на четыре месяца до 26 января 2019 года", - сказал судья.

Как сообщила временный управляющий авиакомпании "ВИМ-Авиа" Мария Булатова в ходе заседания, в деятельности авиакомпании выявлены признаки преднамеренного банкротства. Ранее она сообщала, что по итогам процедуры наблюдения финансовое оздоровление предприятия невозможно.

"В течение трех лет совершались сделки, которые в совокупности могли привести к банкротству. Выявлено 122 листа фактов, в них фигурируют разные суммы, разные сделки, разные основания. <...> Речь идет о сотнях миллионов рублей", - сказала журналистам Булатова, уточнив, что материалы переданы в СК РФ.

В конце сентября 2017 года "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении полетов из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами. Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов. Спустя месяц Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиаперевозчика, дающий право на выполнение полетов.

Затем, 21 ноября 2017 года, АО "Спектр-Авиа" (Ульяновская область) подала иск о банкротстве авиакомпании, сумма требований - 3,7 млн рублей. В тот же день ходатайство о вступлении в дело о банкротстве подал банк "Российский кредит" (сумма требований - 72,77 млн рублей). Банк "Российский кредит" лишился лицензии в июле 2015 года, в октябре он был признан банкротом. После этого 18 февраля 2018 года Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении "ВИМ-Авиа" процедуру наблюдения.